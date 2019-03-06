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Владимирская чиновница объяснила свои слова о питании в школе

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Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева 6 марта назвала оговоркой свои слова о том, что питание школьников — ответственность родителей.

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«Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась. На самом деле, родители здесь совершенно ни при чем. Не очень корректно были выдернуты из общего разговора фразы, поэтому получилось так, что будто бы я не знаю, кто организует питание», — рассказала Беляева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Накануне чиновница возложила ответственность за обеспечение питания школьников на родителей, комментируя отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов в школах Владимира. Она подчеркнула, что ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы нет обязанности обеспечивать питание учащихся.

Позже, 6 марта, в департаменте образования администрации Владимирской области рассказали, что на питание учащихся 1–4-х классов школ региона будет выделено более 165 млн рублей.

Городской совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать младшеклассники только из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов.

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