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В российской части МКС установят видеонаблюдение

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Фото: commons.wikimedia.org
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал распоряжение об оснащении российского сегмента Международной космической станции камерами видеонаблюдения. Об этом рассказал руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

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Внедрение проекта займет некоторое время, отметил он: нужно оформить техзадание и технический проект, подготовить космонавта, который будет заниматься установкой видеонаблюдения. Это делается «не в пять минут», цитирует Устименко ТАСС.

Места расположения камер определят в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В январе Рогозин заявил, что расследование причин появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз» еще не закончено. Сроки его завершения он не назвал.

30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см.

Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

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