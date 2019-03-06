Путин рассказал о планах иностранных разведок в России

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные разведки активизировали работу на российском направлении, за год число разоблаченных в стране шпионов выросло более чем в 1,5 раза.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин в среду, 6 марта, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Он уточнил, что зарубежные разведки «всеми путями» пытаются получить доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера в России, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, президент заявил о росте числа кибератак, совершенных против РФ. По его словам, в течение последних трех лет случаи скоординированных хакерских атак (то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций) участились: в 2014–2015 годах их число составляло чуть более 1,5 тыс. в год, в 2016-м оно возросло до 12 тыс., в 2017-м — до 12,5 тыс., а в 2018-м достигло 17 тыс.