Опасную горку ликвидировали в Омской области из-за травм детей

В Таре (Омская область) закрыли главную городскую горку. Причиной стали несколько случаев травмирования детей.

Проверку по факту происшествий провела прокуратура. По данным правоохранительных органов, снежная горка имела неровности. В результате несколько детей получили травмы и проходили лечение в районной больнице. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Также прокуратура установила, что у горки не было эксплуатационной документации и обслуживающего персонала. Работы по выравниванию спуска с горки никто не проводил. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о сносе горки в адрес главы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Рязани женщина получила травмы во время катания на тюбинге. «Ватрушку» подкинуло на небольшой горке, пострадавшая упала и получила переломы плеча и таза.