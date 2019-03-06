Школа открылась после ремонта в здании дореволюционной постройки на Кубани

В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края провели капитальный ремонт здания дореволюционной постройки. Теперь в нем открыли школу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики края, для проведения капремонта была подана заявка на участие в программе «Развитие образования». Порядка 9 млн рублей было направлено на ремонтные работы, еще столько же потребовалось для приобретения нового оборудования, пишут «Кубанские новости».

В отремонтированное здание перевели 125 учеников начальных классов. Это позволило разгрузить основную школу, которая рассчитана на 800 учащихся, и теперь все дети учатся в первую смену.

Помимо этого, по программе «Развитие образования» открылась модуль-пристройка на 45 мест к детсаду № 35.