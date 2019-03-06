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В Брянской области увеличат выплаты родственникам погибших героев

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Родителям и вдовам брянцев, которые погибли в вооруженных конфликтах, увеличат выплаты. Ее привяжут к средней зарплате по экономике региона.

Инициативу озвучил губернатор Брянской области Александр Богомаз на встрече с матерями и вдовами погибших военнослужащих. По его словам, в 2007 году размер пособия составлял 1 тыс. рублей, в 2017-м — 6 тыс. рублей. В 2018 году размер пособия увеличили до 18 тыс. рублей. В ближайшее время размер пособия хотят прикрепить к средней зарплате по экономике, пишет NASHBRYANSK.RU.

В регионе получателями выплаты являются более 200 человек.

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