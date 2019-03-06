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Росстат сообщил о замедлении инфляции

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Уровень недельной инфляции в период с 26 февраля по 4 марта 2019 года составил 0,1%, он держится уже шестую неделю подряд.

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Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 марта на сайте ведомства, с начала года инфляция набрала 1,5%. По состоянию на 4 марта в годовом выражении рост цен составил около 5,2%. «В феврале в 9 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,8% и более», — уточняется в сообщении.

Цены на продукты питания растут разнопланово. Так, на баранину они поднялись на 0,9%, на пшено выросли на 2,2%. Гречка и вермишель подорожали на 0,5%, макароны, ржаной хлеб и шоколадные конфеты стали дороже на 0,3%.

За неделю овощи и фрукты подорожали на 0,6%,. Цены на репчатый лук выросли на 4,0%, капусту белокочанную – 3,2%, морковь и огурцы – 2,1%. Цены на куриные яйца снизились на 1,1%, мясо кур стало дешевле на 0,6%, сахар снизился в цене на 0,1%.

«Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%», — отметили в Росстате.

Накануне в Центральном Банке России отметили, что эффект от влияния ослабления курса российской валюты в 2018 году на уровень инфляции может завершиться в апреле 2019 года.

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