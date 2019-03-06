Новую школу на 1,1 тыс. мест построят в подмосковном Ногинске

В городе Ногинске Московской области планируют построить новую школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учащихся. Разработка проекта уже завершена, сообщает пресс-служба минстроя области.

Образовательное учреждение возведут в микрорайоне Заречье-2. Площадь четырехэтажного здания будет около 20 тыс. кв. м. В нем разместят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, лаборатории, кабинеты медиков, медиатеку и библиотеку.

На прилегающей к зданию территории планируется обустроить зоны отдыха и спортивные площадки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Средства на строительство школы выделены из бюджетов региона и муниципалитета. Завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2020 году.