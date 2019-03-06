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Швейцария отметила стремление к наращиванию партнерства с Россией

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В Женеве в рамках Союза торговых палат «Швейцария-Россия, страны СНГ» состоялся круглый стол по проблематике развития торгово-экономических отношений двух стран. Об этом в среду, 6 марта, сообщается в пресс-релизе фонда «Росконгресс», поступившем в редакцию «Известий». В ходе мероприятия была отмечена положительная динамика двустороннего диалога.

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Инициатором круглого стола стал депутат Большого совета (Парламента) кантона Женева, президент Союза торговых палат «Швейцария-Россия, страны СНГ» Ги Меттан. Он отметил, что Россия движется в сторону создания более благоприятных и транспарентных условий ведения бизнеса в стране.

Главным гостем и спикером стала глава Государственного секретариата экономики (СЭКО) Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. По ее словам, свидетельством интереса и стремления швейцарского бизнеса к продвижению сотрудничества с Россией подтверждаются тем, что после 2014 года ни одна компания страны не свернула свою деятельность в России.

17 января суд Швейцарии принял решение отменить арест акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об аресте активов российской компании в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с «Нафтогазом Украины» сообщалось 31 мая 2018 года.

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