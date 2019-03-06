Известный в Великобритании кот-клептоман впервые принес хозяйке деньги

Известный в Великобритании кот Тео, подверженный приступам клептомании, впервые принес хозяевам деньги — £25,7 ($33,8). Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, кот в течение нескольких лет приносил своим хозяевам елочные украшения и игрушки из соседних домов, однако недавно украл у соседей деньги, которые предназначались молочнику. По словам его хозяйки Рэйчел Друе, внутри пакета с наличными находилась записка с адресом, поэтому украденные котом деньги удалось вернуть.

«Молодой парень улыбнулся, взял деньги и вел себя так, будто всё это происходило постоянно», — рассказала женщина.

Как сообщает телеканал «360», хозяйка с котом недавно переехала в новый район, она надеялась, что питомец забудет старые привычки. Женщина также отметила, что случившееся было отличным способом предупредить новых соседей о повадках кота.

О том, что кот Тео страдает клептоманией, стало известно еще в 2013 году. Тогда о его «преступлениях» писали британские СМИ. По словам биолога Роджера Табора, кошкам свойственно носить в дом «трофеи», однако обычно они представляют собой еду из мусорных баков. Поведение кота Тео специалист объяснил тем, что еще котенком его не научили ловить живую добычу, поэтому он охотится за неподвижными вещами.

18 февраля сообщалось, что кот в Новой Зеландии приносит хозяевам свежую прессу.