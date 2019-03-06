Смертность от онкологических заболеваний сократилась в Псковской области

В Псковской области уменьшилась смертность населения от онкологических заболеваний. Об этом сообщил региональный комитет по здравоохранению.

По данным специалистов, смертность населения от онкозаболеваний сократилась на 5%. В структуре заболеваемости первое место занимает рак легких, пишет Псковское агентство новостей. В комитете по здравоохранению уточняют, что первичные очаги болезни позволяет выявить флюорография.

Первоочередной задачей в регионе называют маршрутизацию пациента.

Чиновники также уточняют, что первое место среди причин смертности населения в Псковской области занимают сердечно-сосудистые заболевания.