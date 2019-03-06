Прямой эфир

Власти Владимирской области выделят средства на питание для школьников

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В департаменте образования администрации Владимирской области рассказали, что на питание учащихся 1–4-х классов школ региона будет выделено более 165 млн рублей. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Еда без правил: школьники отказываются питаться «собачьей едой»
Почему одни дети не хотят покупать несъедобную пищу, а другие не могут ее себе позволить

При этом отмечается, что регион не обязан обеспечивать школьников питанием за счет областного бюджета.

«Однако из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии на организацию питания школьников с первого по четвертый классы. В 2019 году запланировано средств областного бюджета в объеме 165 млн 449 тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации Владимирской области», — сказали в пресс-службе.

Также уточняется, что выделенная сумма является лишь помощью муниципальным бюджетам на обеспечение питания. Впоследствии муниципалитеты самостоятельно решают, какие категории учеников будут питаться бесплатно, а какие доплачивать.

Ранее 6 марта председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в беседе с «Известиями» заявил, что власти города Владимира действительно были вправе отменить бесплатные завтраки для учеников младших классов.

5 марта директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для большинства учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей.

Городской Совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащиеся 1–4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов.

Для остальных учащихся начальной школы установили плату за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира
Уральским школьникам в столовой выдали компот с червями

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017