Власти Владимирской области выделят средства на питание для школьников

В департаменте образования администрации Владимирской области рассказали, что на питание учащихся 1–4-х классов школ региона будет выделено более 165 млн рублей. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что регион не обязан обеспечивать школьников питанием за счет областного бюджета.

«Однако из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии на организацию питания школьников с первого по четвертый классы. В 2019 году запланировано средств областного бюджета в объеме 165 млн 449 тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации Владимирской области», — сказали в пресс-службе.

Также уточняется, что выделенная сумма является лишь помощью муниципальным бюджетам на обеспечение питания. Впоследствии муниципалитеты самостоятельно решают, какие категории учеников будут питаться бесплатно, а какие доплачивать.

Ранее 6 марта председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в беседе с «Известиями» заявил, что власти города Владимира действительно были вправе отменить бесплатные завтраки для учеников младших классов.

5 марта директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для большинства учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей.

Городской Совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащиеся 1–4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов.

Для остальных учащихся начальной школы установили плату за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.