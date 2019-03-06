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МИЦ «Известия» запускает мультимедийный пресс-центр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В МИЦ «Известия» открывается уникальная мультимедийная площадка для проведения различных мероприятий – от брифингов и пресс-конференций до круглых столов и семинаров. Высокотехнологичный оборудованный медиацентр теперь работает в объединенной новостной редакции МИЦ «Известия». Современное телевизионное, звуковое и световое оборудование, комфортабельный зал более чем на 100 человек, адаптация президиума под различные форматы проведения мероприятий – все это и многое другое доступно теперь гостям и посетителям пресс-центра МИЦ «Известия».

12 марта в пресс-центре, в частности, состоится пресс-конференция на тему «Крым и Россия: 5 лет со дня воссоединения», посвященная пятой годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Участниками пресс-конференции станут представители Совета Федерации, а также высших учебных заведений и научных школ. Участники встречи обсудят, какой путь за это время прошли Крым и Севастополь, как изменилась жизнь граждан, живущих на полуострове, а также другие вопросы, связанные с жизнью и развитием республики.

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