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В Приамурье откроется 24 новых фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году

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На территории Амурской области до конца 2020 года планируют открыть 24 новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы Приамурья Василия Орлова в Константиновский район, сообщает пресс-служба областного правительства.

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин рассказал, что в 2019 году планируется подготовить техническую документацию и в течение следующего года открыть на территории области 24 новых ФАПа. При этом министр отметил, что новых пунктов может быть и больше — всё будет зависеть от финансовых возможностей, пишет Амурская служба новостей.

Помимо этого, в планах у регионального правительства провести ремонтные работы в 46 сельских медицинских учреждениях. Завершить их предполагают к 2021 году.

В ходе рабочей поездки глава области посетил ФАП в селе Крестовоздвиженка, который был открыт пять лет назад. Здесь осуществляют прием фельдшер, стоматолог, гинеколог, работает кабинет патронажной медсестры, палата неотложной помощи, аптечный пункт.

По словам министра здравоохранения, скоро здесь появится второй фельдшер. Также Василий Орлов поручил минздраву области открыть в ФАПе физиокабинет.

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