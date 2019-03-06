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Определена тема Международного финансового конгресса – 2019

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Фото: Фонд Росконгресс/Елена Игнатьева
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Темой Международного финансового конгресса (МФК) 2019 года станут финансовые рынки. Об этом объявил организационный комитет съезда, говорится в пресс-релизе, поступившем 6 марта «Известиям».

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«Изменения в финансовой сфере происходят всё быстрее: рост глобальной неопределенности и реакция на эти события со стороны монетарной политики центральных банков, изменение бизнес-моделей традиционных финансовых посредников и рост финтехиндустрии требуют осмысления со стороны и самих участников рынка, и регуляторов», — отметила председатель Программного комитета МФК, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

В первый день конгресса пленарная дискуссия будет посвящена ситуации на глобальных рынках и ее влиянию на политику центральных банков. Во второй день регулятор и участники обсудят вопросы реализации основных направлений развития финрынка на 2019–2021 годы.

Кроме того, в программе конгресса выделят несколько тематических направлений: денежно-кредитная политика и макроэкономика, банки, страхование, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка и микрофинансирование.

Ряд сессий съезда посвятят общим для различных секторов финрынка темам. Среди них цифровая трансформация и киберриски, формирование института финансового омбудсмена и поведенческого надзора, развитие кадрового потенциала финансового сектора и др.

Даты проведения МФК-2019 стали известны в конце прошлого года. Он пройдет с 3 по 5 июля в Санкт-Петербурге, его организаторами выступил Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.

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