Жителей Омской области будут штрафовать за сосульки на карнизах

Жителей Омской области предупредили об ответственности за состояние крыш и карнизов. За сосульки и опасную наледь штрафы будут платить как юридические лица, так и собственники домов.

По данным мэрии Омска, в январе и феврале 2019 года в Советском округе было составлено 39 протоколов за несвоевременное удаление ледяных наростов, а также выдано 209 уведомлений об устранении нарушений. Об этом сообщает ИА «Город55».

Чтобы избежать штрафов, собственникам домов необходимо следить за состоянием зданий. Размер штрафа для физических лиц достигает 5 тыс. рублей. Юридическим лицам в случае нарушений предстоит заплатить до 100 тыс. рублей.