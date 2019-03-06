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Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

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Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой изменили условия отбывания наказания и перевели в колонию общего режима. Ранее она отбывала срок в доме у своей дочери Иман.

Причиной перевода Каримовой в генеральной прокуратуре Узбекистана назвали нарушения условий отбывания наказания.

Вынесенный приговор

В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Позже суд принял во внимание обязательство осужденной по возврату нажитых преступных путем средств и возмещения ущерба государству и изменил приговор. Каримовой ограничили свободу сроком на пять лет и направили отбывать срок в доме дочери. Осужденная обязалась не покидать здание, не пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Нарушение условий наказания

Генпрокуратура Узбекистана уточнила, что Каримова неоднократно нарушала обязательства, установленные судом. Она препятствовала возмещению нанесенного ущерба и использовала средства связи. Сотрудники силовых структур предупреждали осужденную, что суд может заменить ограничение свободы на лишение.

Гульнара Каримова была фигуранткой двух уголовных дел, ее действия принесли ущерб государству в размере почти $2 млрд, отмечает «Газета.ру».

В 2017 году в Москве у Каримовой нашли восемь квартир, пентхаус в жилом комплексе «Камелот» и особняк в массиве «Рублевка». В Ялте у старшей дочери первого президента Узбекистана есть гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн. Тогда же Узбекистан направил запросы об аресте активов группировки Каримовой в 12 стран.

Ислам Каримов занимал пост президента Республики Узбекистан с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он скончался в возрасте 78 лет от инсульта.

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