Прямой эфир

Медведев прокомментировал слова Лукашенко об «общем» рубле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассуждать о возможном названии общей валюты Союзного государства и расположении эмиссионного центра пока бессмысленно. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Нужно сначала провести скучную работу по согласованию основных документов для работы союза России и Белоруссии, а потом говорить о единой валюте», — цитирует Медведева ТАСС.

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве. По его словам, она могла бы называться рублем, но это должен быть не российский и не белорусский, а новый, общий для обоих государств рубль. Эмиссионный центр, по его словам, мог бы располагаться в Смоленске или Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что этот вопрос стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза. Он напомнил, что этот пункт прописан в документах Союзного государства, но никакой конкретики там нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал слова Лукашенко об общей валюте Белоруссии и России
В Кремле ответили на слова Лукашенко о нежелании РФ рассчитываться в рублях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017