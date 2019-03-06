Медведев прокомментировал слова Лукашенко об «общем» рубле

Рассуждать о возможном названии общей валюты Союзного государства и расположении эмиссионного центра пока бессмысленно. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Нужно сначала провести скучную работу по согласованию основных документов для работы союза России и Белоруссии, а потом говорить о единой валюте», — цитирует Медведева ТАСС.

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве. По его словам, она могла бы называться рублем, но это должен быть не российский и не белорусский, а новый, общий для обоих государств рубль. Эмиссионный центр, по его словам, мог бы располагаться в Смоленске или Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что этот вопрос стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза. Он напомнил, что этот пункт прописан в документах Союзного государства, но никакой конкретики там нет.