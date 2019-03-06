Россельхознадзор запретил ввоз 19 т продуктов в Псковскую область

В Псковскую область запретили ввоз 19 т молочной и мясной продукции. Проверки проводили специалисты территориального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как уточняет Псковское агентство информации, во время ветеринарного контроля на складе в Пыталовском районе и в пункте на российско-белорусском участке госграницы задержали более 18 т латвийской и литовской молочной продукции, а также 900 кг молочной и мясной продукции белорусского производства.

Молочная продукция следовала из стран Прибалтики в Казахстан, однако на нее были оформлены соответствующие документы с указанием даты изготовления и ветеринарные сертификаты. Сопроводительных документов не было и у белорусских продуктов.

Также эксперты установили факт нарушения правил транспортировки товаров, которые требовали соблюдения температурного режима.