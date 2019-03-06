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Депутат Госдумы предложила лечить геев

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила о необходимости лечить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она сказала в интервью телеведущему Владимиру Познеру, который поинтересовался, как парламентарий относится к идее уголовного преследования за гомосексуализм.

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«Чайковский тоже был (геем. — Ред.), но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо», — сказала Плетнева.

Депутат также отметила, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается исключительно половым путем, и объяснила это тем, что «у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало и ответственности никто не несет».

«Я никого не осуждаю», — добавила она.

Также в передаче затронули тему сексуальных домогательств. По словам Плетневой, в таких фактах виноваты не только мужчины. Депутат отметила, что сама бы не согласилась «переспать» в обмен на хорошую работу.

«Ко мне вот никто не домогался», — отметила парламентарий, которую цитирует Znak.com.

Помимо этого, на передаче обсудили тему абортов. Плетнева призналась, что и сама сделала аборт, так как жили они бедно.

«Я родила двух дочек и всё. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Действительно, это убивание человека», — сказала она.

При этом Плетнева не считает, что аборты нужно запрещать.

В июне 2018 года депутат призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, чтобы потом не воспитывать детей в неполных семьях. Она напомнила, что после Олимпиады 1980 года в стране появилось множество матерей-одиночек, дети которых «потом страдают и страдали, еще со времен советской власти».

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