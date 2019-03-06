Прямой эфир

Около 50 млн рублей направят на снос сгоревших домов в поселке в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области планируют снести все дома и объекты инфраструктуры, которые были уничтожены во время пожара в 2017 году. На эти цели направят 49,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Средства на проведение работ по демонтажу и вывозу объектов недвижимости и инфраструктуры будут направлены из бюджета Иркутской области. Подрядчика планируют выбрать 25 марта. Согласно документации, исполнитель должен будет завершить все необходимые работы до 25 декабря 2019 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

28 апреля 2017 года из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра на территории Иркутской области и Республики Бурятия произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в том числе на поселок Бубновка. Огнем были уничтожены свыше 78 жилых домов, а также здания объектов социальной инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 26 млрд рублей потратят на проект «Чистый воздух» в Братске
Сезон навигации стартовал в Иркутской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017