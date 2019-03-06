Около 50 млн рублей направят на снос сгоревших домов в поселке в Приангарье

В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области планируют снести все дома и объекты инфраструктуры, которые были уничтожены во время пожара в 2017 году. На эти цели направят 49,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Средства на проведение работ по демонтажу и вывозу объектов недвижимости и инфраструктуры будут направлены из бюджета Иркутской области. Подрядчика планируют выбрать 25 марта. Согласно документации, исполнитель должен будет завершить все необходимые работы до 25 декабря 2019 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

28 апреля 2017 года из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра на территории Иркутской области и Республики Бурятия произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в том числе на поселок Бубновка. Огнем были уничтожены свыше 78 жилых домов, а также здания объектов социальной инфраструктуры.