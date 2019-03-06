Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер и снег могут спровоцировать чрезвычайные происшествия.

Ухудшение погоды ожидается 7 марта. По данным синоптиков, в регионе ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до -6…-11 градусов. В отдельных районах возможно образование сильной гололедицы, пишет НИА «Самара».

Экстренные службы предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, повреждение слабозакрепленных конструкций и увеличение количества ДТП.

МЧС рекомендует жителям Самарской области ограничить выход из зданий при усилении ветра, обходить стороной рекламные щиты, недостроенные здания и деревья, а также не подходить к оборванным проводам.