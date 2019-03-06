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Главаря банды «черных риелторов» приговорили к пожизненному сроку в Петербурге

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Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Руководитель банды «черных риелторов» Сергей Крохин, который совершил два убийства и организовал еще четыре, приговорен к пожизненному заключению. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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«Суд назначил наказание Крохину в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении. Еще один фигурант дела получил 13 лет заключения.

Организованная преступная группа, возглавляемая участковым уполномоченным УМВД по Колпинскому району Петербурга Сергеем Крохиным, действовала на территории этого района с 2010 по 2014 год. Злоумышленники совершили по меньшей мере пять убийств местных жителей, а также мошеннические действия по отношению к недвижимости этих граждан, передает «РИА Новости».

24 января сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа приговорил к 17 годам колонии строгого режима Артура Джиоева, который является одним из главарей банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек. Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года.

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