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Трехъязычная школа откроется в Казани в следующем году

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Генеральный директор UNESCO Одрэ Азуле посетит Казань, где ей презентуют проект трехъязычной школы. Ожидается, что организация даст консультации по строительству учреждения, заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мы очень рассчитываем, что организация будет сотрудничать с нами в реализации этого проекта», — сказала она. Первых учеников школа примет в 2020 году, передает Inkazan.ru.

С инициативой строительства в Казани трехъязычной школы, где будут вести обучение на русском, английском и татарском языках, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев выступил в ноябре 2018 года.

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