Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое проходило в Госдуме в среду, 6 марта. Причиной он назвал неподготовленность главы министерства.

Володин указал на приоритеты

В ходе правительственного часа спикер Госдумы уточнил, что в нижней палате парламента планировали обсудить темы «о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов». Разговор с депутатами должен быть «совершенно конкретный» и строиться из задач выполнения национальных проектов помесячно.

Орешкин повторно выступит в Госдуме в конце марта, на заседании будут детально разобраны интересующие парламентариев вопросы.

В Кремле отметили высокие требования к министрам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не смотрели произошедшее в прямом эфире и назвал инцидент рабочим процессом. Требования к министрам действительно высокие, подтвердил Песков и отметил, что не может что-то говорить, так как не видел доклад министра.

Орешкин назвал разговор непростым

По словам главы минэкономразвития Максима Орешкина, разговор в Госдуме был непростым. «Вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов», — пояснил министр. Нацпроекты обязательны к исполнению, но парламент поставил вопрос гораздо шире, чем изначально планировалось, добавил он.

Орешкин отметил, что поддержал решение парламента о переносе обсуждения на конце марта.

20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что результаты реализации национальных проектов станут заметны уже к концу 2019 года. Он указал на колоссальные средства, направленные на национальные цели.