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Подросток погиб при пожаре в подвале в Свердловской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка в Свердловской области. Тело несовершеннолетнего с ожогами нашли в подвале многоквартирного дома.

Трагедия произошла в поселке Черновское. Тело подростка в подвале обнаружили жители многоквартирного дома. По предварительной версии, несовершеннолетний скончался в результате возгорания легковоспламеняющейся жидкости, которую он принес с собой. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет ИА «Ура.ру».

По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку. Правоохранительные органы устанавливают, как подросток получил доступ в подвал дома.

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