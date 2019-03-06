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Журналист Скачко рассказал о причинах своего преследования

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Киевский журналист Владимир Скачко, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, заявил, что его преследуют только из-за обсуждения в статьях ситуации на Украине. Об этом он сообщил изданию «Страна» в среду, 6 марта.

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«Я не революционер, а журналист… Мне вручили подозрение, на основании которого вручили повестку на допрос. 110-я статья звучит очень угрожающе, меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским», — сказал он, добавив, что трудовые отношения между редактором и журналистом не могут расцениваться как сговор.

Отмечается, что статья 110 предполагает тюремное заключение до 10 лет с мерой пресечения на время расследования — взятие под стражу.

Скачко также рассказал о подробностях проведенного в его доме обыска, в котором, помимо сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), принимала участие филолог. Именно она определила, что журналист не любит Украину. В его статьях эксперт нашла фразы «гражданская война», «ненька», «киевский режим». По ее мнению, это «маркеры российской пропаганды».

Сам Скачко отрицает наличие в своих текстах призывов к чему-либо.

Ранее 6 марта сообщалось, что обыски у журналиста Владимира Скачко в Киеве могут быть связаны с делом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, в доме которого обыски проводили те же самые сотрудники Службы безопасности Украины СБУ. Об этом заявил адвокат Андрей Доманский.

Силовики обыскали дом Скачко, известного своими оппозиционными публикациями, во вторник, 5 марта.

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