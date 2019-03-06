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Два турецких военных корабля зашли в Новороссийск

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Два корабля ВМС Турции — корвет «Бургазада» и минный тральщик «Акчай» — зашли в город Новороссийск Краснодарского края. Об этом в среду, 6 марта, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

По его словам, заход кораблей состоялся в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения «Голубая Отчизна-2019», отмечает телеканал RT.

Согласно плану, турецкие корабли посетят представители администрации города и командир Новороссийской военно-морской базы (ВМБ). Также вскоре должна состояться церемония возложения турецкими и российскими моряками венков к Вечному огню на «Аллее Славы». Турецкие корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта.

При этом, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ, два корабля НАТО под флагами Турции зашли 6 марта в порт Одессы. Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti прибыли в порт из-за ежегодных учений ВМС Турции «Голубая родина — 2019».

В конце февраля эсминец Военно-морских сил США «Грейвли» (USS Gravely) вошел в акваторию Балтийского моря. На его вооружении, как правило, находится до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Также эсминец оснащен системой противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

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