В России запретили размещать хостелы в квартирах

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым жилые помещения в многоквартирных домах запрещается использовать для размещения xocтeлoв. Об этом сообщается в среду, 6 марта, на сайте нижней палаты парламента.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пaхoмoв отметил, что главным аргументом для принятия закона стал «гигантский поток жалоб на то, что в соседних квартирах располагаются, по сути, гостиницы».

По его словам, данная инициатива призвана защитить жителей, которые проживают рядом с xocтeлaми.

«Размещать гостиницу или xocтeл в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд», — цитирует пояснительный текст «Газета.Ру».

Кроме того, помещение потребуется оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров и средствами противопожарной безопасности.

5 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

По мнению гендиректора гостиничной консалтинговой компании Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой, данный закон должен позитивно повлиять на рынок. По некоторым оценкам, от 40 до 60% рынка мини-отелей и хостелов работает в объектах жилого фонда. В таких гостиницах обычно не соблюдаются пожарные и санитарные нормы, отметила Лысенкова.