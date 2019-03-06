Прямой эфир

Около 200 млн рублей направят дорожные работы в Артеме в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Артеме Приморского края в 2019 году планируют провести ремонт восьми дорог. На эти цели из федерального бюджета направлено 180 млн рублей, еще около 20 млн выделили из муниципального бюджета.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема, в общей сложности на ремонт восьми дорог направят 200 млн рублей. Аукционы на проведение работ планируют объявить в конце марта.

В управлении жизнеобеспечения и благоустройства администрации АГО рассказали, что в перечень планируемых к ремонту объектов вошли дороги по улицам Ватутина, Вахрушина и Ворошилова, Лазо, Пограничной, Тихоокеанской, Космонавтов и Авиационной.

По словам главы АГО Александра Авдеева, ремонту дорог в Артеме уделяется большое внимание. Средства на эти цели выделяются из федерального и муниципального бюджетов уже третий год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 180 км дорог отремонтируют в Хабаровске в 2019 году
Одну из главных магистралей Липецка реконструируют за 1 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017