Около 200 млн рублей направят дорожные работы в Артеме в этом году

В городе Артеме Приморского края в 2019 году планируют провести ремонт восьми дорог. На эти цели из федерального бюджета направлено 180 млн рублей, еще около 20 млн выделили из муниципального бюджета.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема, в общей сложности на ремонт восьми дорог направят 200 млн рублей. Аукционы на проведение работ планируют объявить в конце марта.

В управлении жизнеобеспечения и благоустройства администрации АГО рассказали, что в перечень планируемых к ремонту объектов вошли дороги по улицам Ватутина, Вахрушина и Ворошилова, Лазо, Пограничной, Тихоокеанской, Космонавтов и Авиационной.

По словам главы АГО Александра Авдеева, ремонту дорог в Артеме уделяется большое внимание. Средства на эти цели выделяются из федерального и муниципального бюджетов уже третий год.