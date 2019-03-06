Ночные тренировки по бомбометанию провели в Волгоградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М волгоградского авиаполка Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку по практическому бомбометанию в ночное время. Летчикам нужно было нанести удары по наземным целям в составе звеньев.

Мишенями были условные танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты противника, а также цели, имитирующие различные фортификационные сооружения. Как сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, экипажи применили почти 100 авиационных бомб П-50Т.

Вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ), которые долгое время считались несовместимыми с этими судами. Об «Известиям» ранее сообщили в российском военном ведомстве. В министерстве планируют модернизировать 22 вертолета для применения авиабомб — они получат специальный балочный держатель, как у истребителей Су-30, Су-35 и МиГ-29.