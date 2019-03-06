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Наехавшего на ребенка велосипедиста осудили в Липецке

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В Липецке вынесен приговор в отношении велосипедиста, совершившего наезд на четырехлетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы головы.

Инцидент произошел в Нижнем парке летом. Велосипедист на большой скорости сбил ребенка и протащил его несколько метров по асфальту. Мальчика доставили в детскую клиническую больницу, у него выявили перелом костей черепа и травмы внутренних органов. Ребенок перенес трепанацию черепа, сообщает LipetskMedia.

Личность велосипедиста установили сотрудники полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд назначил 33-летнему мужчине исправительные работы.

Родители пострадавшего ребенка не согласны с приговором и намерены подать апелляцию.

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