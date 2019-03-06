Новый корпус больницы открыли в поселке Магаданской области

В поселке Сеймчан Магаданской области открылся новый корпус больницы, в котором разместили инфекционное отделение на 10 одноместных палат.

Официальное открытие корпус состоялось во вторник, 5 марта, однако фактически отделение работает уже несколько месяцев. По словам главврача Среднеканской районной больницы Николая Шария, старый корпус больницы давно устарел, была большая необходимость в строительстве нового.

Здесь размещены 10 одноместных палат, прачечная, лаборатория, медучреждение оснащено современны оборудованием, в том числе передвижным аппаратом УЗИ и рентгеном, сообщает ИА MagadanMedia.

Главврач заведения отмечает, что сейчас в связи с сезоном простудных заболеваний корпус заполнен практически полностью. При этом отмечается, что штат учреждения полностью укомплектован.