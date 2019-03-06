Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске столкнулись Nissan Qashqai и Honda Fit. Пострадал маленький пассажир одной из иномарок. Двухлетнюю девочку госпитализировали.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла во вторник, 5 марта, в Железнодорожном районе города. Женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai неправильно выбрала дистанцию и столкнулась с идущим впереди автомобилем Honda Fit.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя пассажирка Honda. Девочка была доставлена в больницу с ушибом мягких тканей головы, однако позже была отпущена на амбулаторное лечение.

В отношении водителя Nissan составлен административный материал по ст. 12.24 КоАП РФ.