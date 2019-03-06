Прямой эфир

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске столкнулись Nissan Qashqai и Honda Fit. Пострадал маленький пассажир одной из иномарок. Двухлетнюю девочку госпитализировали.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла во вторник, 5 марта, в Железнодорожном районе города. Женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai неправильно выбрала дистанцию и столкнулась с идущим впереди автомобилем Honda Fit.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя пассажирка Honda. Девочка была доставлена в больницу с ушибом мягких тканей головы, однако позже была отпущена на амбулаторное лечение.

В отношении водителя Nissan составлен административный материал по ст. 12.24 КоАП РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре женщина спасла дочь из-под колес иномарки ценой жизни
Проверку школьных перевозок проведет прокуратура в Тульской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017