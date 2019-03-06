Энергетики работают в особом режиме из-за непогоды в Удмуртии

В «Удмуртэнерго» введен режим повышенной готовности из-за дождя, снега, порывов ветра до 15–17 м/с. Приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных. Организованно дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад.

Разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, другими территориальными электросетевыми организациями. К ликвидации технологических нарушений могут быть привлечены 135 бригад в составе 611 человек, 148 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций, передает ИА «Сусанин».

На прошлой неделе сложные погодные условия стали причиной столкновения 131 автомобиля в США. Массовое ДТП произошло 28 февраля в американском штате Висконсин, в связи с инцидентом диспетчеры службы 911 приняли сотни звонков от испуганных водителей.