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Петербургских аниматоров-вымогателей привлекли к ответственности

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Фото: ТАСС/Анна Мейер
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С начала года полиция Центрального района Санкт-Петербурга привлекла к более 30 аниматоров, работающих в ростовых куклах и требующих с прохожих деньга за фото, к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом рассказали в городском управлении МВД.

На аниматоров составлены административные протоколы за нарушения ст. 14.1 КоАП («Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»), передает «Интерфакс».

Проблема аниматоров-вымогателей в центре Санкт-Петербурга обсуждается с конца 2018 года. После появления в соцсетях постов о том, как «звери», сфотографировавшись с детьми, снимают маски и начинают агрессивно требовать несколько сотен рублей за каждый кадр, выяснилось, что от них пострадали многие. В декабре телеканал «78» сообщил, что мужчина в костюме зебры напал на героиню сюжета об этой проблеме, гражданку Эстонии Аллу Химанен. В начале марта «Пятый канал» написал, что в интернете появилась петиция с просьбой запретить работу агрессивных «кукол».

В декабре 2018 года в Тульской области задержали 70-летнюю пенсионерку, которая, по версии следствия, обманным путем получала деньги от участников телевизионного конкурса вокалистов, обещая помощь в написании песни и съемках видеоклипа. Жертвами мошенница стали четверо музыкантов.

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