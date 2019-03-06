На Украине отменят жалобную книгу как советский рудимент

Кабинет министров Украины поддержал поправки в законодательство о лицензировании хозяйственной деятельности, которые, в частности, отменяют необходимость иметь на предприятиях книгу жалоб и предложений, сообщает 6 марта ТАСС.

«Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой книги жалоб и предложений как советский рудимент, не защищающий потребителя, а создающий дополнительные издержки для бизнеса», — сказал министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Он добавил, что ведение данных книг для всех компаний страны за год обходится в 125 млн гривен ($4,65 млн).

В России в настоящее время существует книга отзывов и обращений, которая стала наследницей советской книги жалоб и предложений. Как указано на сайте Роспотребнадзора, в настоящее время формально сохраняет свою силу приказ Минторга РСФСР от 1973 года, посвященный требованиям оформления этой книги.

На протяжении трех с половиной лет на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.