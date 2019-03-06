Резкое похолодание и метель ожидаются в Москве 7 марта

Резкое похолодание до -5…-7 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 марта. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, понижение температура будет сопровождаться ростом атмосферного давления, которое к вечеру 7 марта достигнет 747 мм рт. ст.

Волосюк отметила, что в среду, 6 марта, в середине дня ожидаются «кратковременные заряды снега», а также метели из-за порывистого северо-западного ветра. К утру 7 марта мороз окрепнет до -11…-13 градусов, по области ожидается до -17 градусов. В дневные часы в регионе будет солнечно благодаря антициклону, однако столбики термометров не поднимутся выше -1…-3 градусов, в городе — выше -1…-6 градусов.

По словам специалиста, надолго холод в столице не задержится, и уже 8 марта потеплеет до +3…+5 градусов. Днем ожидается мокрый снег, который сменится дождями, а на выходных ожидается неустойчивая, но аномально теплая погода с температурой, на 5–6 градусов превышающей средние многолетние значения.

Вместе с тем, 9 и 10 марта в регионе ожидается переменная облачность и усиление ветра до 12–17 м/с, пишет РИАМО со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Ранее 6 марта сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, метели и гололедице.