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Специальный взвод ДПС начал работу на аварийных трассах Тюменской области

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В Тюменской области сформировали новый взвод ДПС. Он будет патрулировать трассы, где выявлен рост количества аварий.

С 1 марта взвод нес дежурство в Тюменском, Ярковском, Исетском районах, Заводоуковскеи Ялуторовске. За это время сотрудники Госавтоинспекции выявили порядка 300 нарушений, отстранили от управления транспортными средствами 13 пьяных водителей и пять водителей без прав. Кроме того, к ответственности привлечены более 80 водителей, которые не соблюдали скоростной режим. Об этом пишет портал «Наш город».

Помимо отслеживания ситуации на трассах, взвод займется сопровождением колонн автобусов с детьми и будет оказывать помощь в обеспечении дорожной безопасности.

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