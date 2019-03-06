Пассажиры в Домодедово не смогли выйти из самолета из-за проблем с дверью

В столичном аэропорту Домодедово пассажирам самолета Омск–Москва пришлось спускаться по надувному трапу из-за проблем с открытием двери. Инцидент произошел утром в среду, 6 марта.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, перед посадкой судно кружило над аэропортом в течение получаса. Другие обстоятельства ЧП выясняются.

5 марта сообщаось, что самолет Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку в административном центре Чукотского автономного округа России — городе Анадырь. Причиной ЧП стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке. Судя по кадрам, люди явно не рассчитывали на такой ход событий и спускались по надувным трапам без верхней одежды. На улице в тот момент была минусовая температура.