Порядка 78 млрд рублей потратят в Крыму на реализацию нацпроектов

Власти Крыма до 2024 года потратят около 78 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Такая цифра прозвучала во время встречи вице-премьера — министра финансов Крыма Ирины Кивико с главой республики Сергеем Аксеновым.

По словам вице-премьера, в Крыму реализуются 11 направлений нацпроектов, кроме науки. Сумма в 78 млрд рублей складывается из поступлений из федерального бюджета в размере 40 млрд, республиканского бюджета (33,3 млрд), внебюджетных источников (3,1 млрд) и государственных внебюджетных фондов (800 млн).

В 2019 году основную сумму направят на демографию, а второй по значимости статьей расходов станут безопасные и качественные дороги, добавила Кивико, слова которой приводит ИА «Крыминформ».

Сейчас утверждены уже все паспорта, заключено 37 соглашений и еще девять — на стадии подписания.

Ранее первый вице-премьер правительства Антон Силуанов говорил, что в ближайшие пять лет потребуется 900 млрд рублей на выполнение поручений президента Владимира Путина, данных во время послания Федеральному собранию.