Свыше 180 км дорог отремонтируют в Хабаровске в 2019 году

В Хабаровске в 2019 году планируют отремонтировать более 180 км автодорог. Таким образом, процент соответствующих нормативным требования дорог к концу года вырастет до 53.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в Московской области сейчас проходит семинар по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектные команды под эгидой Минтранса и Росавтодора обсуждают как качественно и в установленные сроки достигнуть поставленных задач.

В Хабаровском крае в проект включены дороги не только Хабаровской, но и Комсомольской агломерации. Так, в 2019 году будут приведены в порядок 180 км автодорог, также реконструируют 16 км трасс. На опасных участках и перекрестках планируют установить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а 80 светофоров будут реконструированы.

За ходом работ будут следить общественники. В обязанности властей и подрядных организаций входит оперативное реагирование н сообщения жителей в социальных сетях.