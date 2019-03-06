Прямой эфир

Свыше 180 км дорог отремонтируют в Хабаровске в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске в 2019 году планируют отремонтировать более 180 км автодорог. Таким образом, процент соответствующих нормативным требования дорог к концу года вырастет до 53.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в Московской области сейчас проходит семинар по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектные команды под эгидой Минтранса и Росавтодора обсуждают как качественно и в установленные сроки достигнуть поставленных задач.

В Хабаровском крае в проект включены дороги не только Хабаровской, но и Комсомольской агломерации. Так, в 2019 году будут приведены в порядок 180 км автодорог, также реконструируют 16 км трасс. На опасных участках и перекрестках планируют установить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а 80 светофоров будут реконструированы.

За ходом работ будут следить общественники. В обязанности властей и подрядных организаций входит оперативное реагирование н сообщения жителей в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок трассы длиной 2 км отремонтируют в Сахалинской области за 85 млн
Проект дублера Горьковского шоссе подготовят в Казани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017