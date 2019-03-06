Пародиста Пескова выпишут из больницы на следующей неделе

Пародист Александр Песков, перенесший сложную операцию на поджелудочной железе, переведен из реанимации в обычную палату. На следующей неделе артиста могут выписать, сообщил агентству ТАСС в среду, 6 марта, его директор Александр Волокин.

Он подчеркнул, что Песков чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. «Врачи сказали, 5–7 дней после операции он побудет в больнице. Наверное, в понедельник его выпишут», — сказал он. Отмечается, что восстановление артиста может занять полтора месяца.

Концерт Пескова, который планировалось провести в культурном центре «Салют» в Москве 8 марта, перенесли на 12 апреля.

4 марта сообщалось, что Песков после операции находится в реанимации. 27 февраля стало известно, что Пескова доставили в московскую клинику после обострения хронического заболевания. Директор артиста назвал его госпитализацию плановым мероприятием.

Александр Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. В 1979 году он поступил в Московское цирковое училище (ГУЦЭИ) им. М.Н. Румянцева (Карандаша), но ему пришлось прекратить обучение из-за тяжелой травмы позвоночника, полученной в результате неудачного выполнения акробатического трюка. В сентябре 1984-го Песков начал работать актером в Котласском драматическом театре. В 2008 году окончил режиссерское отделение Российской академии театрального искусства.

Пародист является лауреатом профессионального Конкурса чтецов творческой молодежи и почетным лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» 1989, 1990 и 1991 годов.