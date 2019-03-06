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Проект газификации города на Сахалине разработают за 25 млн рублей

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Город Александровск-Сахалинский в Сахалинской области планируют газифицировать. На разработку проекта направят 25 млн рублей. Конкурс на проведение работ объявило МКУ «Служба заказчик» районной администрации.

Исходя из техзадания, подрядчик должен будет собрать данные для проектирования, провести оценку потребителей, провести осмотр трассы газопроводов. Также он должен будет сопровождать документацию на этапе прохождения экспертизы и разработать техническое задание для проведения торгов по строительству газопроводов.

Ориентировочная протяженность распределительных газопроводов составит 55 175 м. Расчетный объем газопотребления при этом составит 8654 кубометра в час, пишет ИА SakhalinMedia.

Целью разработки проекта является обеспечение природным газом жилых домов и потребителей. В качестве источника газоснабжения указан природный газ месторождений Сахалинского шельфа.

Подрядчика планируют выбрать 8 апреля. Он должен будет завершить работы до 15 октября 2019 года.

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