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Госдума запретила организацию хостелов в жилых домах

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий устраивать хостелы в жилых домах. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

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Причиной принятия такого закона стал «гигантский поток жалоб на то, что в соседних квартирах располагаются, по сути, гостиницы», рассказал первый зампредседателя комитета Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Закон запрещает использовать для оказания гостиничных услуг жилые помещения. Устраивать хостел можно только после того, как квартира была переведена в нежилой фонд и надлежащим образом переоборудована. Так, помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Перевод квартиры в нежилой фонд разрешен, если она находится на первом этаже или над нежилым помещением. Кроме того, она должна иметь отдельный вход.

5 марта проект закона прошел второе чтение. Ранее его запланировали на 21 февраля, однако после дополнительного обсуждения выяснилось, что документ содержит ряд противоречий и для их устранения нужно вернуться к редакции первого чтения.

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