Прямой эфир

В Самаре женщина спасла дочь из-под колес иномарки ценой жизни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина в Самаре погибла, спасая из-под колес автомобиля свою шестилетнюю дочь. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на один из пабликов «ВКонтакте».

Трагедия произошла утром 4 марта. Находившаяся за рулем Mercedes женщина 1985 года рождения хотела объехать другую машину по обочине и выехала на пешеходный переход в тот момент, когда по нему шли люди, в том числе женщина с ребенком. Чтобы спасти дочь, мать успела оттолкнуть ее в сторону в последний момент.

Очевидцы бросились на помощь, но женщина скончалась на месте от полученных травм. Ребенка поспешили увести с места произошедшего. В МВД по Самарской области подтвердили информацию об аварии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее 6 марта сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Липецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли 6 человек
Шесть человек погибли в ДТП с пассажирскими автобусами в Египте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017