В Самаре женщина спасла дочь из-под колес иномарки ценой жизни

Женщина в Самаре погибла, спасая из-под колес автомобиля свою шестилетнюю дочь. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на один из пабликов «ВКонтакте».

Трагедия произошла утром 4 марта. Находившаяся за рулем Mercedes женщина 1985 года рождения хотела объехать другую машину по обочине и выехала на пешеходный переход в тот момент, когда по нему шли люди, в том числе женщина с ребенком. Чтобы спасти дочь, мать успела оттолкнуть ее в сторону в последний момент.

Очевидцы бросились на помощь, но женщина скончалась на месте от полученных травм. Ребенка поспешили увести с места произошедшего. В МВД по Самарской области подтвердили информацию об аварии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее 6 марта сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Липецке.