Вагонные сборы: как врачи спасают людей в индийской глуши

Lifeline Express — передвижная больница, которая с 1991 года курсирует по железным дорогам Индии, оказывая бесплатную медицинскую помощь жителям самых отдаленных и самых бедных районов страны
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Обычно поезд отправляется в отдаленный район на месяц, в течение которого медики проводят самые разные операции — от удаления катаракты и злокачественных опухолей до челюстно-лицевой хирургии и ортопедических манипуляций
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
В стране, которая тратит на здравоохранение всего лишь 1% ВВП (это один и самых низких показателей в мире), такая передвижная больница позволяет заполнить очень большой пробел в системе оказания медицинской помощи. Представителям самых бедных слоев населения приходится выбирать между визитом в государственную клинику, качество услуг которой оставляет желать лучшего, и частным врачом, ради посещения которого иногда приходится продавать вещи, заработанные непосильным трудом
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
«Я работаю на этом поезде последние 25 лет. Мне нравится путешествовать, смотреть новые места, я даже не считаю это работой. А когда я не занят здесь, я скучаю и жду встречи со своей семьей», — признается Кондал Рао Халевале, проглядывая новости в мобильном телефоне, пока поезд стоит на железнодорожной станции в Джалоре
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
В мобильном госпитале постоянно трудятся 20 медиков. Также сюда на добровольных началах принимают волонтеров — например, из Национального кадетского корпуса — и студентов-медиков, которые имеют возможность набраться опыта, параллельно выполняя общественно-полезные работы
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
В поезде, состоящем из семи вагонов, есть две хорошо оборудованные операционные с пятью хирургическими столами, стоматологический кабинет с двумя креслами и всеми необходимыми инструментами. Лекарства, очки, линзы, слуховые аппараты и прочая медицинская техника выдаются бесплатно
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Неграмотная Бхаври Деви подумала, что умирает, когда начала терять слух. Она отправилась в ближайшую к ее деревне государственную клинику, но там не оказалось нужного специалиста. В частной больнице, расположенной в соседнем штате, ей сказали, что необходима операция на среднем ухе, которая обойдется ей в 50 тыс. рупий ($766). «У меня нет даже 5 тыс. рупий», — сказала 41-летняя Деви и вернулась домой в отчаянии. Но через несколько дней узнала, что приезжают специалисты, которые вылечат ее бесплатно
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Для таких пациентов, как Деви, медицинский поезд — иногда единственная возможность избавиться от физических страданий и сохранить жизнь
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Пациенты приходят в себя после операций на среднем ухе в комнате отдыха Lifeline Express
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
С момента создания железнодорожной больницы некоммерческим фондом Impact India там получили медицинскую помощь около 1,2 млн человек
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