Вагонные сборы: как врачи спасают людей в индийской глуши

Неграмотная Бхаври Деви подумала, что умирает, когда начала терять слух. Она отправилась в ближайшую к ее деревне государственную клинику, но там не оказалось нужного специалиста. В частной больнице, расположенной в соседнем штате, ей сказали, что необходима операция на среднем ухе, которая обойдется ей в 50 тыс. рупий ($766). «У меня нет даже 5 тыс. рупий», — сказала 41-летняя Деви и вернулась домой в отчаянии. Но через несколько дней узнала, что приезжают специалисты, которые вылечат ее бесплатно