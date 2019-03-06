Прямой эфир

Бюджет Нижнего Тагила увеличат почти на 1,4 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты нижнетагильской гордумы рассмотрят первую корректировку бюджета, предусматривающую его увеличение на 1,386 млрд рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов и из областной казны.

В результате изменения объем доходной части составит 12,961 млрд рублей. Дефицит достигнет 434 млн рублей. Об этом пишет ТагилСити.Ру. Более 500 млн рублей направят на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», около 400 млн рублей пойдет на строительство школы № 100 на Муринских прудах, 21 млн рублей — на мероприятия по формированию комфортной городской среды.

В конце февраля гордума Нижнего Тагила приняла изменения структуры администрации города. Нововведения одобрили все 20 присутствовавших депутатов. В частности, отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе перейдет из подчинения руководителя аппарата главе города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство Хакасии отказалось раскрыть абсолютный размер премий чиновникам
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017