Бюджет Нижнего Тагила увеличат почти на 1,4 млрд рублей

Депутаты нижнетагильской гордумы рассмотрят первую корректировку бюджета, предусматривающую его увеличение на 1,386 млрд рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов и из областной казны.

В результате изменения объем доходной части составит 12,961 млрд рублей. Дефицит достигнет 434 млн рублей. Об этом пишет ТагилСити.Ру. Более 500 млн рублей направят на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», около 400 млн рублей пойдет на строительство школы № 100 на Муринских прудах, 21 млн рублей — на мероприятия по формированию комфортной городской среды.

В конце февраля гордума Нижнего Тагила приняла изменения структуры администрации города. Нововведения одобрили все 20 присутствовавших депутатов. В частности, отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе перейдет из подчинения руководителя аппарата главе города.