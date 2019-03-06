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Проверку школьных перевозок проведет прокуратура в Тульской области

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В Тульской области будет проверено качество перевозки детей школьным автотранспортом. Мониторинг проводится по поручению прокурора региона.

Проверка проводится в связи с участившимися случаями ДТП с участием школьного транспорта. 2 марта в Тепло-Огаревском районе микроавтобус, перевозивший детей с соревнований по лыжным гонкам, столкнулся с иномаркой, пострадали восемь школьников, 6 марта в ДТП попал школьный автобус на дороге Лапотково–Пирогово. Травмы получили оба водителя и ученик 11 класса, который был единственным пассажиром автобуса.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности перевозки детей школьным транспортом. Об этом пишет ИА «Тульские новости».

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