Один человек погиб при пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке произошел пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, 14 человек удалось спасти, еще 12 были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Нейбута поступило на пульт пожарной охраны в ночь на среду, 6 марта, в 3:12. Прибывшие через 8 минут на место происшествия пожарные установили, что горит квартира на втором этаже. Дым распространился по подъезду, пишет ИА PrimaMedia.

Спасатели с помощью комплектов защиты органов дыхания вывели из отрезанных дымом квартир 14 человек. Еще 12 человек были эвакуированы из других квартир.

В 4:15 пожар удалось локализовать, а 4:42 — ликвидировать. Во время тушения было обнаружено тело одного человека без признаков жизни. Других пострадавших нет.

В тушении возгорания были задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 50 кв. м.